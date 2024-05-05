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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayrampaşa’da önce eski ortağını sonra kendini vurdu

        Bayrampaşa’da önce eski ortağını sonra kendini vurdu

        Bayrampaşa'da, Hüseyin Çizmeci, tartıştığı eski ortağı Gülay Akça'yı vurdu. Polisleri gören çizmeci kendini de vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 22:20 Güncelleme: 05.05.2024 - 22:43
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        Bayrampaşa'da silahlı saldırı!
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        Bayrampaşa’da, Hüseyin Çizmeci, tartıştığı eski ortağı Gülay Akça'ya çalıştığı iş yerinde 4 el ateş etti. Polisleri gören Çizmeci, silahıyla kendisini de yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan Çizmeci ve Akça'yı ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

        Olay, saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak üzerinde bulunan çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülay Akça, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı. Akça, Bayrampaşa’da bulunan başka bir çorbacıda çalışmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde, Hüseyin Çizmeci, Gülay Akça’nın çalıştığı dükkâna gelerek tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça’ya 4 el ateş etti.

        Olay sırasında polis ekiplerinin geldiği gören Hüseyin Akça, silahıyla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan iki kişiyi, ambulanslarla hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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