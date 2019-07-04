Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, 28 Haziran 2019 günü gece saat 04. 00 sıralarında Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi, Kubilay Sokakta bir eve giren 2 kişi ev sahibi Recai Ümüzer’i bıçaklayarak evde bulunan uyuşturucu, silah ve bir miktar para ile kaçtı.

GECE BEKÇİLERİ ZANLILARI YAKALADI

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, olay sonrası kaçmaya çalışan eli yüzü kanlı haldeki Abdulkadir Yavuz ve Cihan Bedir’i gözaltına aldı.

SEVGİLİSİYLE BABASINI ÖLDÜRÜP UYUŞTURUCU VE PARALARLA KAÇMAYI PLANLAMIŞLAR

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Abdulkadir Yavuz’un yakın arkadaşı olan Cihan Bedir ile birlikte, önceden planladıkları gibi kız arkadaşı 16 yaşındaki N.Z.Ü.’nün babası Recai Ümüzer’i öldürdükten sonra evde bulunan bin 950 gram esrar, 2 adet silah ve paraları alıp kaçmayı planladıklarını ortaya çıkardı.

GÖZALTINA ALINAN 3 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdülkadir Yavuz ve Cihan Bedir kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yaşındaki N.Z.Ü.’de babasını kasten öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla tutuklandı.

ÖLÜM TUZAĞI KURULAN BABA KABU GECEYİ ANLATTI

Gırtlak kanseri olan baba Recai Ümüzer, “Ben Cihan Bedir ve Abdülkadir Yavuz’u tanımıyorum. Olay günü yatağımda uyurken iki şahsın beni yastıkla boğmaya çalıştığını hissettim. Yatağımda bu şahıslara direndim. Şahıslardan Abdülkadir isimli şahıs beni bıçaklamaya başladı. Abdulkadir’in yanında bulunan Cihan isimli şahıs kafama tabanca dayadı. Ateş etti ancak silah patlamadı, bu şahıslarla mücadele ederken ellerinde bulunan bıçağı alarak kendimi savunmaya başladım.” dedi.

"UYUŞTURUCU MADDE VE 1 SİLAH BANA AİT"

Baba Ümüzer, “Uyuşturucu maddeler bana aittir. Bulunan 2 adet tabancanın bir tanesi bana aittir. Diğeri bana ait değildir. Uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi yaklaşık 9 ay önce Fatih Aksaray’da tanımadığım bir kişiden satın aldım. Gırtlak kanserim başlayınca uyuşturucu maddeyi ve diğer malzemeleri sakladım. Daha sonra tedavimle uğraştım. Hassas teraziyi almış olduğum uyuşturucu maddelerin doğruluğunu tartmak için almıştım. Ben kesinlikle uyuşturucu madde satıcısı değilim. Bu maddeyi kendim kullanmak için satın almıştım. Uzun yıllar kullandım ancak şu anda kanserin 4. Seviyesindeyim yüzde 88 engelli raporum vardır. Zeynep ile bu şahıslar arasında nasıl bir ilişki var bilmiyorum. Ben kesinlikle kızıma karşı herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadım” dedi.

Adliyeye sevk edilen baba Recai Ümüzer adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.