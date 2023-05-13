BAYRAMPAŞA, ZEYTİNBURNU, KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023
Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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