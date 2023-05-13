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Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonuçları 2023: Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

İstanbul Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane ilçelerinde yaşayan vatandaşlar 14 Mayıs Pazar günü 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek oy kullanma işlemlerinin ardından Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonuçları YSK tarafından açıklanacak. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonuçları da Habertük’ün seçim sayfası üzerinden anbean takip edilebilecek. İşte 14 Mayıs 2023 Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları…

Giriş: 13.05.2023 - 22:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane seçimi sonuçları ve oy oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YSK tarafından açıklanan verilere göre 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanma işlemlerini 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 ile saat 17:00 arasında yapabilecek. Türkiye’de en çok seçmen sayısına sahip olan illerin başında yer alan ve 3 farklı bölgeye ayrılan İstanbul’da ise 30 bin 802 sandıkta 11 milyon 350 bin 971 kişi oy kullanacak. Yaşadığı ilçedeki son durumu takip etmek isteyenler “Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?” sorusuna yanıt arıyor. Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları YSK tarafından açıklanacak ve Habertürk’ün seçim sonuçları sayfası üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Genel Seçimleri Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonuçları…

  • BAYRAMPAŞA, ZEYTİNBURNU, KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

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  • BAYRAMPAŞA, ZEYTİNBURNU, KAĞITHANESEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Bayrampaşa, Zeytinburnu, Kağıthane Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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