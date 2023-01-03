Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza: 6 yaralı

Bayrampaşa'da otomobil ile sebze taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da Bayrampaşa Hal Bağlantı yolunda Murat D. idaresindeki sebze yüklü kamyonet ile Emre A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada otomobil ve kamyonette bulunan Ümit S., Gönül K., Mahmut D., Emre A., Fevzi V. ile Beritan A. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.