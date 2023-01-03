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Bayrampaşa'da otomobil kamyonete çarptı: Yaralılar var

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki TEM Bağlantı Yolu'nda, otomobil ile sebze taşıyan kamyonetin çarpıştığı feci kazada 6 kişi yaralandı

Giriş: 03.01.2023 - 05:20 | Güncelleme: ABONE OL
Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza: 6 yaralı
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AA

Bayrampaşa'da otomobil ile sebze taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da Bayrampaşa Hal Bağlantı yolunda Murat D. idaresindeki sebze yüklü kamyonet ile Emre A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

ARAÇLARDA BULUNAN 6 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada otomobil ve kamyonette bulunan Ümit S., Gönül K., Mahmut D., Emre A., Fevzi V. ile Beritan A. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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