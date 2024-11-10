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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi! | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

        İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Metris Bağlantı Yolu, Otogar Kavşağı'nda yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 10.11.2024 - 07:14
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        Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi!
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        Bayrampaşa Metris Bağlantı Yolu, Otogar Kavşağı'nda yolcu otobüsü yan yattı.

        DHA'nın haberine göre kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

        Ayrıntılar geliyor...

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Bayrampaşa
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