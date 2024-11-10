Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Metris Bağlantı Yolu, Otogar Kavşağı'nda yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi
Giriş: 10.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 10.11.2024 - 07:14
Bayrampaşa Metris Bağlantı Yolu, Otogar Kavşağı'nda yolcu otobüsü yan yattı.
DHA'nın haberine göre kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.
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*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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