Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.