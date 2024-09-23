Bayrampaşa'da İETT otobüsü gelinlik mağazasına girdi
Bayrampaşa'da, İETT otobüsü önce bir araca çarptı, ardından caddedeki gelinlik mağazasına girdi.
Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltında seyir halindeki İETT otobüsü, 34 BLA 163 plakalı araca çarptı.
Daha sonra caddedeki beton mantarlara çarpan otobüs, ardından gelinlik mağazasına girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otobüste hafif yaralanan yolcuya ambulansta müdahalede bulundu.
Ekiplerin İETT otobüsünü bölgeden kaldırmasıyla trafik normale döndü.