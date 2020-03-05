05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıya gelen kimliği belirsiz iki kişi yemek yedi. Bir süre sonra masadan kalkan iki kişi iddiaya göre hesap ödemek istemedi. Bu sırada ikili ile A. S. isimli garson arasında sözlü tartışma yaşandı.
ŞANS ESERİ MERMİ GARSONUN BAŞINI SIYIRIP GEÇTİ
Yaşanan tartışmada şüphelilerden birisi belinden çıkardığı silahını önce hesabı isteyen A. S. isimli garsonun başına doğru ateş etti. Şans eseri şüphelinin silahından çıkan mermi A. S.'nin başını sıyırıp geçti. Başından hafif şekilde yaralanan garson ambulans ile Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan A.S. isimli garsonun sağlık durumunun iyi olduğu tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.
MERMİSİ BİTİNCE YAKALANDI
Yaşanan olay sonrası şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Kaçarken de etrafa rast gele ateş etti. Bu sırada park halinde duran bir otomobil ile bir ticari taksiye kurşun isabet etti. Mermilerinin bittiğini gören diğer çalışanlar şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda görevli koruma polisi de kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de diğer kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı çorbacıda ve çevrede polis ekipleri olay yeri çalışması yaptı. Mermilerin de isabet ettiği araçlarda da çalışma yapan polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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