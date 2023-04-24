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Bayrampaşa'da otomobil bariyerlere çarptı: Sürücünün ayağı koptu!

İstanbul Bayrampaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. O-3 TEM Bağlantı Yolu'ndaki feci kazada sürücünün ayağı koptu

Giriş: 24.04.2023 - 04:34 | Güncelleme: ABONE OL
Bayrampaşa'da feci kaza! Sürücünün ayağı koptu
DHA

Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücünün ayağı bilek kısmından koptu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kopan ayağı ise ambulans ile götürüldü.

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI

DHA'nın haberine göre, kaza Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Tuncay Çil, seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tuncay Çil kullandığı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜNÜN AYAĞI KOPTU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Tuncay Çil'in ayağının bilek kısmından koptuğunu belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu araç geçişine kapattı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sonrası sürücünün kopan ayağını da otomobilden alan sağlık ekipleri ağır yaralanan Çil'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri araçların geçişine izin verdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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