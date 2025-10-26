Bayrampaşa'da Başkan Vekili seçimleri başladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi 18.00’da toplandı.

Başkanvekili seçiminde, Cumhur ittifakı İbrahim Akın’ı aday olarak gösterirken CHP ise, meclis üyesi Recep Öztürk’ü aday gösterdi. Oy kullanma işlemi devam ediyor.

