        Haberler Gündem Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevinden uzaklaştırıldı

        Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevinden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan Bayrampaşa Belediye Meclisi, Hasan Mutlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Vekilini seçmek üzere Pazar günü saat 10.00'da toplanacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.09.2025 - 16:35 Güncelleme: 17.09.2025 - 18:18
        Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
        İçişleri Bakanlığı, 'Rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

        BAYRAMPAŞA BELEDİYE MECLİSİ PAZAR GÜNÜ BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇECEK

        İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

        Mutlu'nun tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa ilçe belediye meclisinin belediye başkanı vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

