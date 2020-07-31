Bayramlar yardımlaşmayı teşvik ediyor

Kolukırık, AA muhabirine, bayram günlerini özel kılanın sadece dini bir vecibeyi yerine getirmek değil, evlerde yaşanan sevinç, heyecan ve coşkunun ortaya çıkardığı bir davranış birliği olduğunu söyledi.
Anadolu kültüründe bayram mutluluğunun, tek başına ve kişinin kendi evinde yaşanamayacağını belirten Kolukırık, "Bayramlarda misafirliğe değil, gönül almaya ve bayramlaşmaya gidilir. Bayramlar eldekilerin paylaşılması, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının zirveye çıktığı müstesna günlerdir." diye konuştu.
Dünya üzerinde bayramı ya da töreni olmayan hiçbir millet ve devlet olmadığını vurgulayan Kolukırık, ilk çağlardan günümüze toplumların bayram günlerinin hep olageldiğini ancak farklı değer sistemleri içerisinde ve özel günlerde bayram kutlamaları yapıldığını bildirdi.
Köklü ve asırlık bir tarihin ürünü olan bayramların, kendi içinde derin ve zengin anlamlar barındırdığına dikkati çeken Kolukırık, bayramların coşku, huzur ve mutluluğun doya doya yaşandığı günler olduğuna işaret etti.
- "Bayramlar bir tatil fırsatı değildir"
Geleneksel ve dini bayramların daha uzun bir tarihi geçmiş ve yaygın bir etki gücüne sahip olduğunu hatırlatan Korukırık, şunları kaydetti:
"Bayramları bir tatil fırsatı gibi görmek özellikle büyükşehirlerde yaşayan günümüz insanının bir çıkmazını oluşturuyor. Yoğun çalışma tempoları ve koşuşturmalar arasında bayramları bir tatil olarak değerlendirmek bir tercih olmakla birlikte, ihmal ettiğimiz yakınlarımızı, akrabalarımızı da unutmamak gerekir. Bayramlar insanın toplumsal rolü ve konumunu güçlendiren, aidiyet kazandıran, fırsatlardır. Bayramlar, bir tatil fırsatı değildir, kendi atmosferi içerisinde selamlaşarak ve yardımlaşarak geçirmek hem bireysel hem de toplumsal huzur ve coşkunun yaşanmasını sağlamaktadır."
Kolukırık, bayramların geçmiş ve gelecek nesiller arasındaki köprü ve kültürel özelliklerin kuşaklar arasındaki bağı olduğunu vurguladı.
Bayramlar sayesinde çocuklara kültürel değerlerin aktarımı ve yaşanması imkanının daha fazla verildiğini anlatan Kolukırık, "Bayramlar, insanlara yardımlaşmayı ve misafirperverliği teşvik ediyor. Kişiler arasındaki küskünlük ve dargınlıkların bayramlar vesilesiyle sona ermesi arzu edilir." dedi.
- "Hijyen kurallarını gözardı edemeyiz"
Kolukırık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayram kutlamalarında tedbir almak gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Gerekli tedbirleri almamızın toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunu dikkate almalıyız. Özellikle görüntülü konuşma aracılığıyla bazı büyüklerimizin elini öpemesek de bayramlarını kutladığımızı yüz yüze iletmiş oluruz. Evimizde bayram gününe özgü kıyafetler giymeye, bayram sofraları kurmaya özen gösterebiliriz. Aynı şekilde bayramların birleştirici ruhunu tüm çevremizdekilerle ve gerekli sağlık tedbirleri içerisinde yaşayabiliriz."
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