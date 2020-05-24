Bayramın ilk gününde şehitlikler ziyaret edildi - KÜTAHYA

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takarak Kütahya Hava Şehitliği'ne gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti.Suriye'nin İdlib kentinde geçen mart ayında rejimin hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz'ın annesi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu olmadan ilk bayramını geçirdiklerini, yaşadıkları acının tarifi olmadığını söyledi.Oğlunun birçok hayali olduğunu ve onları gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Yılmaz, "Oğlum hep şehit olmak istemişti, Allah onun isteğini kabul etti. Oğlumun yokluğunu her zaman çok hissediyoruz. Eğer yaşıyor olsaydı bugün ilk bizi arayacaktı. Oğlumun yokluğunu bayramda daha da çok hissettik." dedi.Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve bazı daire amirleri de şehitlikte dua edip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.