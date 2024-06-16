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Sağlık Bakanlığı İl Kriz Merkezi tarafından İstanbul genelinde Kurban Bayramı sebebiyle yaşanan trafik kazaları ve yaralanmalar ile ilgili veriler açıklandı.

Toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, bu hastalardan 74’ünün 112 Acil Sağlık ambulansları ile uygun hastanelere nakledildiği belirtildi.

Bayramın ilk gününde 2 kişinin hayatını kaybettiği de kaydedilen verilere göre, 21 vatandaşın genel durumunun orta, 2 vatandaşın ise genel durumunun kötü olarak tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Kocaeli'de kurbanlıkları keserken el, kol veya bacaklarından yaralananlar kentteki hastanelere geldi. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Darıca, Kandıra ve Dilovası ilçelerinde 328 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Sakarya’da da kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere giden 368 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Düzce'de ise sabah saatlerinden itibaren 62 kişi, acil servislerde tedavi altına alındı. Zonguldak’ta kurbanlık kesiminde yaralanan 93 "acemi kasap", başta Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu. Bolu'da ise kent merkezi ve Gerede ilçesinde kesim işlemleri yaparken yaralanan 52 kişiye hastanelerde müdahale edildi. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.