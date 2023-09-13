Bayramiç Barajı'nı besleyen suyun Kaz Dağları'ndan gelen dereler olduğuna dikkati çeken Şen, "Şu anda barajımızın mevcut seviyesi, yüzde 18 seviyelerinde. Bu da ortalama 17 milyon metreküp su demek. Mevcut olan suyun 6 milyon metreküpü ölü hacim olduğu için tamamen kullanılamaz durumdadır. Şu anda kullanacağımız su seviyesi, yaklaşık 11 milyon metreküp. Burada, yerleşim alanlarındaki köylülerin birçoğu meyvecilikle geçimini sağlayan kişiler. Bahçelerini bu derelerden ve sulama kanallarında temin ettikleri su ile suluyorlar. Bu da derelerdeki suyun azalmasına neden olan başka bir durum oldu" diye konuştu.