Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok kurum ve kuruluş çalışma saatlerinde değişilik yaşanıyor. Bu bağlamda BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. İhtiyaçlarını gidermek için markete gitmek isteyenler "Bayramda ve arefe günü A101, ŞOK, BİM marketler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair detaylar...