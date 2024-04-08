Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken sağlık kurumlarının ve eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, bayram ve arefede eczane ve hastaneler açık mı? İşte, detaylar...