Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı?
Ramazan Bayramı coşkusu yurdun bir yanında hissedilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari izin kapsamında bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Bu bağlamda gözler "Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 9-10-11-12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı ve arefe günü bankaların çalışma saatlerine ilişkin detaylar...
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Yurt genelinde Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Bu yıl bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları 9 günlük idari izin yapabilecek. Bu bağlamda "Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
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BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
İdari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Bankaların, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine göre açık olmasından kaynaklı olarak 9 günlük idari izinden yararlanamıyorlar.
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BAYRAMDA BANKALAR 9 GÜN TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı 9 günlük tatil sadece devlet memurlarını kapsayacak. İdari iznin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirmesi sebebiyle özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek.
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AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?
Buna göre; özel ve kamu bankaları 8 Nisan Pazartesi günü tam gün; 9 Nisan Salı günü ise yarım gün çalışacak şekilde mesai yapacak. 10-12 Nisan tarihleri arasında ise kapalı olacak. Araya hafta sonunun da girmesi sebebiyle bankalar, 15 Nisan Pazartesi itibarıyla yeniden işlem yapmaya başlayacak.