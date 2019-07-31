31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve antik kentleriyle de ön plana çıkan Antalya'da, Kurban Bayramı öncesi otellerde hareketlilik yaşanıyor.
Gelen yabancı turist sayısında da günlük rekorların kırıldığı kentteki otellerin birçoğu bayram öncesi yüzde 100 doldu.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın sezonun en yoğun olduğu döneme denk geldiğini, yabancı pazarda da çok ciddi bir artışın olduğunu söyledi.
Bayram dolayısıyla doluluk oranlarının iyi olduğuna dikkati çeken Yağcı, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı döneminde tesislerimizde yüzde 95 ya da yüzde 100 doluluk yakalayacağız. Kurban Bayramı çok yoğun geçecek. Bizim her zaman bayram döneminde tatillerin ne olacağıyla ilgili erkenden açıklanması yönünde talebimiz devam ediyor. Bu, vatandaşımız için esneklik sağlıyor. Otellerin yüzde 20 civarı iç pazar için ayrılıyor."
Yağcı, Rusya'nın vize kosunda yaptığı çalışmanın önemine değinerek, özellikle son iki yılda Rusya'dan gelen turist sayısında çok iyi bir ivme yakalandığını vurguladı.
Geçen yıl 6 milyon civarında Rus turistin Türkiye'ye geldiğini ifade eden Yağcı, bunun 4 milyon 800 bininin Antalya'ya geldiğini anlattı.
Rusya pazarında rakamları daha da artırmak istediklerini belirten Yağcı, "Bizim uzun yıllardır vizenin kaldırılması noktasında talebimiz vardı. Böyle bir adımın atılması iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle halklar bazında da olumlu bir ivme katacaktır. Antalya'da çok fazla yerleşik Rus var. Bunların hayatına da olumlu katkısı olacaktır." diye konuştu.
"İÇ PAZARDA CİDDİ HAREKETLİLİK OLACAK"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını, rezervasyonların devam ettiğini söyledi.
"Otellerde yer kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir talep oldu. Birçok yer doldu, çok az yer kaldı. İyi bir bayram geçmesini bekiyoruz. İç pazarda ciddi bir hareketlilik olacak. Henüz 9 günlük bayram tatili bildirilmedi ama öncesinde rezervasyonlar almıştık." diyen Atmaca, Antalya, Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Fethiye'de yoğunluğun fazla olacağını bildirdi.
Öncesinde iç pazarda küçük bir daralma olduğuna değinen Atmaca, bayram öncesi hareketliliğin iyice arttığını dile getirdi.
"TEMMUZ AYI DA REKORLA KAPANACAK"
Bayramlarda ve okullar açılmadan eylülde yoğun talep olduğunu hatırlatan Atmaca, yabancı turist rakamlarının da iyi olduğunu bildirdi.
Atmaca, temmuz ayının rekorla kapanacağını belirterek, bu yıl gelen turist rakamlarında sık sık rekorlar kırıldığını, bütün pazarlarda ciddi artış olduğunu kaydetti.
Kurban Bayramı için rezervasyon konusunda acele edilmesi gerektiğine işaret eden Atmaca, "Çok az yer kaldığını düşünüyorum. Tüketici, uygun tatil yapabilmesi için kasım, aralıkta rezervasyonun yaptırmalı." dedi.
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