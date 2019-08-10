10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Metrobüs, otobüs, metro, marmaray ve vapur seferleri ile her gün milyonlarca İstanbullu ulaşım sağlıyor. Ramazan Bayramı'nda İBB Meclisi'nde toplu ulaşımın ücretsiz olmasına karar verilmişti. Peki Kurban Bayramı'nda durum ne? İşte Otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur ücretlerine dair detaylar...
OTOBÜS, METRO METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti ve CHP gruplarının ortak önergesiyle 11 Temmuz'da oy birliğiyle Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kentteki toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesinin karara bağlandığı hatırlatılan açıklamada, karar kapsamında, 11-14 Ağustos tarihlerindeki Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.
BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANACAK
Açıklamada, yolcuların, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz bineceği kaydedilen açıklamada, ücret bedellerinin tamamının Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanacağı vurgulandı.
HAVALİMANI OTOBÜSLERİ HARİÇ
Bugünlerde toplu taşımaya ek seferlerin de konulacağına yer verilen açıklamada, "Uygulama, İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri hariç),Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak" ifadeleri kullanıldı.
MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
TCDD bünyesinde yer alan Marmaray'da bayram günlerinde ücretli olarak hizmet verecek.
13.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN MARMARAY GEBZE HALKALI ARASI GEÇERLİ ÜCRETLER.
|TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. MARMARAY ÜCRET TARİFESİ
|EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ
|₺2,60
|₺1,25
|₺1,85
|TAM PARKUR ÜCRETİ
|₺5,70
|₺2,75
|₺4,00
|DURAKLAR
|TAM
|İNDİRİMLİ
|İNDİRİMLİ-2
|1 - 7 İSTASYON
|₺2,60
|₺1,25
|₺1,85
|8- 14 İSTASYON
|₺3,25
|₺1,55
|₺2,30
|15 - 21 İSTASYON
|₺3,80
|₺1,80
|₺2,70
|22 - 28 İSTASYON
|₺4,40
|₺2,10
|₺3,15
|29 - 35 İSTASYON
|₺5,20
|₺2,50
|₺3,70
|36 - 43 İSTASYON
|₺5,70
|₺2,75
|₺4,00
|DURAKLAR
|AYLIK
|SINIRLI
|MARMARAY
|ABONMAN
|BİLET
|KURUMSAL BİLET
|1 - 7 İSTASYON
|1
|3
|1
|8- 14 İSTASYON
|2
|3
|1
|15 - 21 İSTASYON
|2
|3
|1
|22 - 28 İSTASYON
|3
|3
|1
|29 - 35 İSTASYON
|3
|3
|1
|36 - 43 İSTASYON
|4
|3
|1
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