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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü noterler çalışıyor mu?

        Bayramda noterler açık mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü noterler çalışıyor mu?

        Kurban Bayramı için bekleyiş sürerken, noterlerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Kurban Bayramı bilindiği gibi bu sene 16 -19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 2024 Kurban Bayramı'nda ve arefe günü noterler çalışıyor mu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 08:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:17
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        • 1

          Kurban Bayramı için hazırların sonuna gelindi. Bayram sürecinde araç ve konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunmayı düşünenler, Kurban Bayramı'nda noterlerin çalışma durumunu mercek altına aldı. Peki, "Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü noterler çalışıyor mu?" İşte bayramda noterlerin çalışma saatleri...

        • 2

          NOTERLER BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

          Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu gerekçesiyle bayram süresince kapalı olacak.

        • 3

          NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

          Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

          Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

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