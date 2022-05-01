Bayramda noterler açık mı kapalı mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda noterler çalışıyor mu ve işlem yapıyor mu?

Resmi tatillerde birçok kamu, kurum ve kuruluş çalışmazken, noterler açık mı sorusu son dönemin en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. Bayramda alım-satım ve ihbar ve ihtarname gönderimi yapacak olan vatandaşlar "Ramazan Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, bayramda noterler açık mı, nöbetçi noterler çalışıyor mu?" gibi sorularına yanıt aradı. Peki bayramda noterler açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? İşte tüm merak edilenler...

BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı'nda kamu kurumlarının kapalı olması nedeniyle noterler de hizmet vermeyecek. 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs tarihleri arasında noterde işlem yapmak isteyenler için ilk iş günü olan 5 Mayıs Perşembe gününü beklemesi gerekecek.

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde 2, 3, 4 Mayıs tarihlerine ait nöbetçi noter de bulunmuyor. Buna göre bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak. Öte yandan 1 Mayıs Pazar arefe günü de noterler ve nöbetçi noterler çalışmayacak.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.