Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başladı. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 12 Nisan'a kadar büyük bir coşku ile yurt genelinde kutlanacak. Bu kapsamda bayramda marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 10 Nisan 2024 bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri...