Ramazan Bayramı idrak edilmeye devam ediyor. Bu sırada market alışverişi yapacak vatandaşlar 'Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı?' diye soruyor. İşte, 31 Mart ve 1 Nisan arasında Migros, BİM, ŞOK ve A101 marketlerinin çalışma saatleri...