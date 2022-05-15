Bayramda kaybolmuştu, ölü bulundu

İHA

Mersin'de, bayramın ikinci günü kaybolan Mahmut Saat (54), çoban tarafından ölü bulundu.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi.

Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'in izine rastlanmadı. Dün akşam üzeri ise ilçeye bağlı Hacıalanı Yaylası'nın yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda hayvanlarını güden çoban bir cansız bedenle karşılaştı. Çobanın durumu bildirdiği muhtar jandarmaya bilgi verdi.

KARDEŞİ KIYAFETLERİNDEN TEŞHİS ETTİ

Olay yerine giden ekiplerin incelemesinin ardından cansız beden Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen şahsın Mahmut Saat olma ihtimaline karşı yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınlardan kardeş Yılmaz, çorap ve pantolonundan cenazenin kardeşine ait olduğunu teşhis etti.

Savcının ve ekiplerin ön incelemesi sonrası Saat'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Saat'in ölümüyle ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.