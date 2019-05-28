Belgrad Ormanı

Nefes almak, durup biraz dinlenmek için en ideal yerlerden biridir Belgrad Ormanı. Hatta öyle ki, buranın şehir içinde adeta bir sığınak olduğunu bile söyleyebiliriz. Genellikle hafta sonlarının favori duraklarından biri olan orman, dört mevsimin renklerine tanık olabileceğiniz eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Bize göre yalnızca doğayı izlemek için bile ziyaret edilmesi gereken orman, sabah saatlerinde sporunuzu yapmak ve mesire yerlerinde piknik yaparak günü değerlendirme fırsatı da sunuyor.



