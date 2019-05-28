30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Düzce Yaylaları
Son dönemlerin en favori rotalarından olan Karadeniz yaylalarını İstanbul’dan günübirlik ziyaret edebileceğinizi biliyor muydunuz? Batı Karadeniz’de yer alan Düzce, öyle muhteşem yaylalara sahip ki, burayı bir kez ziyaret eden yeniden görmek için plan yapıyor. Pürenli Yaylası, Odayeri Yaylası ve Balıklı Yaylası gibi yaylalarda unutulmaz bir gün geçirebileceğiniz Düzce’ye doğru yola koyulmak için mutlaka sabahın erken saatlerini tercih etmelisiniz. Böylece günü dolu dolu değerlendirebilirsiniz. Bize kalırsa buraya gelmişken Aydınpınar Şelalesi’ni ve Güzeldere Şelalesi’ni de görmeden dönmeyin.
Sapanca
Rotanızı Sakarya’nın en yeşil ilçelerinden birine, Sapanca’ya çevirerek bir gününüzü de farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Aracınızla şehirden yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşabileceğiniz Sapanca’da sizleri bisiklet, göl çevresinde yürüyüş, ATV safari turu, piknik ve bölgenin kahvaltıcılarında keyifli bir kahvaltı deneyimi sizleri bekliyor. Kısacası burada çocuklu ailelerden gençlere kadar, herkesi mutlu edecek pek çok alternatif mevcut diyebiliriz.
Garipçe Köyü
Deniz kenarında yer alan şirin mi şirin bir balıkçı köyü olan Garipçe, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı’nın ortasında yer alıyor. Balıkçı köyü olmasının etkisiyle çok sayıda balıkçı teknesinin yer aldığı köyün sahil kısmı en ilgi çekici yanlarından biri. Köyde sabah saatlerinde doyurucu bir açık büfe kahvaltının servis edildiği işletmeler, akşam saatlerinde balık restoranına dönüşüyor. Bu işletmelerde aileniz ve arkadaşlarınızla leziz bir yemek yiyebilir, isterseniz de iskelesinden diğer koylara düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz.
Adalar
Adalar İstanbullular için her daim kaçış rotası olmuştur. Gerek hafta sonu, gerek resmi tatillerde şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin vapurla kolaylıkla ulaşabildiği Adalar, Ramazan Bayramı için de oldukça ideal. Burası doğal güzellikleri, keyifli kahvaltıcıları ve restoranlarıyla güzel bir gün yaşatırken, aynı zamanda İstanbul’da güvenle bisiklete binip, denize girebileceğiniz bir yer olarak da ön plana çıkıyor. O halde bu bayram Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’yı planlarınıza dahil etmeye ne dersiniz?
Kilyos
Hazır İstanbul’da denize girebileceğiniz yerlerden bahsederken, havaların günden güne ısındığı şu günlerde diğer bir alternatif olan deniz tatilinden bahsedelim. Halk plajı ve özel işletmelerin bulunduğu farklı alternatifleriyle Kilyos, hiç şüphesiz herkesin gönlünü kazanacak bir güzelliğe sahip. Özellikle kalabalığın çekildiği sabahın erken saatleri ve akşam saatlerine doğru sahil, size uzun zamandır hayalini kurduğunuz günü yaşatıyor. Binicilik, restoranlarında keyifli bir yemek ve hatta kamp burada yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları.
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