BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye bir süredir içinde bulunduğu kış havasıyla Nisan ortasına geldi, güney ve güneybatı kıyıları (İzmir-Antalya çevresi) ilkbaharın sıcak tarafını yaşasa da ülke geneline bakınca Nisan soğuk geçiyor, ortalama sıcaklıkların altında kaldık. Yağış ortalamalarını ise Mart ve Nisan'ın bugüne kadar olan döneminde aştık.

Marmara, Karadeniz ve Anadolu genelinde Nisan ayı ikinci yarısı serin geçecek, bolca yağmurlu saatlerimiz olacak görünüyor. Bu tahminleri kısa süre sonra güncelleyeceğiz takip etmekte yarar var, son duruma bölge bölge bakacak olursak;

Marmara: 20-21 Nisan uzun süreli yağmurlu, 22 Nisan cumartesi güneşli ve serin (10°C gündüz sıcaklığı), 23 Nisan Pazar ise İstanbul çevresinde zayıf yağmurlu bir hava olabilir. Çanakkale-Edirne çevresi 16-17°C olurken İstanbul-Bursa boyunca hava 12-13°C gibi soğukça olacak.

Ege: 20 Nisan Perşembe şimdiki tahmine göre ülke genelinde olduğu gibi Ege’de de yağmurlu geçecek. İzmir-Aydın arası daha kuvvetli yağmur alabilir, Muğla çevresinde ise kısa yağmur geçişleri görülebilir. 21-22 Nisan kıyı Ege’de hava güneşli olacak ve Anadolu’yu etkileyecek yağmurlar batıda pek ısrar etmeyecek görünüyor. Yani Ege’de hafta sonu güneşli ama serin (14-17°C) sıcaklıkta geçebilir.