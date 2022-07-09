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Bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı? Bugün hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda hastaneler kaç gün tatil, ne zaman açılacak?

Bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı? Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı?

Kurban Bayramı'nda hastanelerin çalışma saatleri gündeme geldi. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bugün itibariyle idrak ediliyor. Bu mübarek günün gelişiyle birlikte hastanelerin, sağlık ocaklarının ve eczanelerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. İşte, 9 Temmuz bayramda hastanelerin çalışma saatleri...

09.07.2022 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte "Bayramda hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı?" araştırmaları hız kazandı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl 9 ile 12 Temmuz arasında kutlanacak. Bayram tatili nedeniyle birçok kurum ve kuruluş hizmet vermezken hastanelerin bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 Kurban Bayramı'nda hastane çalışma saatleri...

  • BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI VE SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    Bayramda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi bayramda kapalı olacak. 

  • BAYRAMDA ACİLLER AÇIK MI?

    Kurban Bayramı'nda poliklinikler kapalı olurken, hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Kurban Bayramı'nda hastanelerin acil bölümleri 7/24 saat açık olacak şekilde hizmet verecek.

  • BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

    Kurban Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

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