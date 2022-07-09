Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte "Bayramda hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı?" araştırmaları hız kazandı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl 9 ile 12 Temmuz arasında kutlanacak. Bayram tatili nedeniyle birçok kurum ve kuruluş hizmet vermezken hastanelerin bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 Kurban Bayramı'nda hastane çalışma saatleri...