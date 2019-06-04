Bayramda EFT ya da havale yapılır mı? sorusunun cevabı, banka müşterileri tarafından araştırılıyor. Bayramlar resmi tatil olduğu için pek çok kurum ve kuruluş kapalı. Bankalardaki durum merak ediliyor. Peki bayramda bankalar açık mı?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Dini bayramlar, resmi tatil günleri arasında yer alıyor tüm resmi tatillerde olduğu gibi, arife günü yarım gün ve bayram günlerinde bankalar kapalı oluyor. Bankada işlem yapacaklar 7 Haziran Cuma günü bayram sona erdikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilirler.

BAYRAMDA EFT - HAVALE YAPILIR MI?

EFT - havale işlemi özellikle mobil ve internet bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri bankaların çalışma saatlerine göre, haftaiçi 9.00 - 17.00 saatleri arasında yapabilir. Aynı bankadaki hesaplar arasında yapılan havale işlemi ise mobil uygulama yada internet bankacılığı günün 24 saati ve tatil günlerinde de yapılabilir.