Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tarihlerinde ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, "Bayramda eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Normal şartlarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler Pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birçok kişi Bayramda açık olan eczaneler listesini araştırmaya başladı. Peki Bayramda eczaneler çalışıyor mu? İşte 2022 Ramazan Bayramı'nda açık olan eczaneler listesi...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

ÜLKE GENELİNDE BAYRAMDA AÇIK OLAN NÖBETÇİ ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ