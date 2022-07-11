Kurban Bayramı'nda hastanelerin çalışma saatleri gündeme geldi. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bugün itibariyle idrak ediliyor. Bu mübarek günün gelişiyle birlikte hastanelerin, sağlık ocaklarının ve eczanelerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. İşte, 10 Temmuz bayramda hastanelerin çalışma saatleri...