Bayramda eczaneler açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte bayramda açık olan eczaneler listesi!

Ramazan Bayramı'nda ilaç temin etmek isteyenler "Bayramda eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda haftanın 6 günü çalışıp pazar günleri ise nöbet sistemiyle çalışan eczaneler, Ramazan Bayramı yaklaştıkça birçok kişi eczaneler açık mı? Bayramda açık olan eczaneler listesini araştırmaya başladı. Peki Bayramda eczaneler çalışıyor mu? İşte 2022 Ramazan Bayramı'nda açık olan eczaneler listesi!

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda kapalı olacak olan eczaneler Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler kapalı olacak.

Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

ÜLKE GENELİNDE BAYRAMDA AÇIK OLAN NÖBETÇİ ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ