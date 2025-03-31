Bayramda diziler yayınlanacak mı? 1 Nisan Bahar, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?
Ramazan Bayramı ile dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bayram tatilini evde geçiren televizyon izleyicileri, yarın kanallarda hangi dizilerin ve programların yer alacağını merak ediyor. Bayram nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Ramazan Bayramı'nda diziler olacak mı? 1 Nisan yarın diziler var mı? Bahar, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
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Bayramda televizyon keyfi yapmak isteyenler ekranlarda hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. 1 Nisan Salı akşamı, sevilen diziler yayınlanacak mı, yoksa bayrama özel programlar mı izleyicilerle buluşacak? Kanalların güncellenen yayın akışları belli oldu. İşte yarın akşam televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar ve program detayları…
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BAYRAMDA DİZİLER VAR MI, YOK MU?
Ramazan Bayramı süresince kanalların yayın akışında değişiklikler meydana geliyor. 1 Nisan Salı günü dizileri arasında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı ve Mehmed Fetihler Sultanı yer alıyor. Peki, bu diziler bayram günü olan yarın yayınlanacak mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda diziler olacak mı?
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BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bahar dizisi 8 Nisan Salı günü saat 20.00'de yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak.
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KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.
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MEHMET FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.
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BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.
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1 NİSAN SALI TV YAYIN AKIŞI
KANAL D
07:00 Kavak Yelleri - Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta? - Yeni Bölüm
11:00 Yaprak Dökümü - Tekrar
13:00 Gelinim Mutfakta - Yeni Bölüm
16:00 Arka Sokaklar - Tekrar
18:30 Kanal D Ana Haber - Canlı
20:00 Şarkılar Bizi Söyler - Tekrar
23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
01:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
02:45 Yargı - Tekrar
04:45 Kuzey Güney - Tekrar
STAR TV
07:00 Kral Kaybederse - Tekrar
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer - Yeni Bölüm
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak - Yeni Bölüm
16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar - Yeni Bölüm
16:45 Kiralık Aşk - Tekrar
19:00 Star Haber - Canlı
20:00 Kral Kaybederse - Tekrar
22:45 Sahipsizler - Tekrar
01:15 Sucu Kamil
03:00 Sefirin Kızı - Tekrar
05:00 Kiralık Aşk - Tekrar
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SHOW TV
08:00 Bahar
10:45 Baba Bizi Eversene
12:30 Gelin Evi - Yeni Bölüm
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı
18:45 Show Ana Haber - Canlı
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Nasipse Olur
00:45 Bahar - Tekrar
03:15 Kızılcık Şerbeti - Tekrar
05:45 Siyah Kalp - Tekrar
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu - 14.Bölüm
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı - 27.Bölüm
23.20 Kaçış Planı / Yabancı Sinema
01:50 Kardelenler - 8.Bölüm
05:00 Hercai
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TRT 1
05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.25 Hayallerinin Peşinde
06.15 Türk Sineması 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe'
07.40 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.15 Türk Sineması 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa'
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye
22.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.55 Bir Zamanlar İstanbul
03.20 Seksenler
04.00 Lingo Türkiye
NOW TV
07.30 İlk Bakış - Canlı
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat - Canlı
10.45 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI
13.30 En Hamarat Benim - Yeni Bölüm
16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - ALT YAZILI
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - Canlı
20.00 Bayramlık
22.45 Babasının Kızı
00.45 Şahane Hayatım - ALT YAZILI
03.00 Son Yaz - ALT YAZILI
05.45 Kefaret
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