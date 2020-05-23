Bayramda çocuklara şeker yerine renkli maske verecekler - BALIKESİR

AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Akpınar Yaşam Merkezi'nde kadınlar tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukları tıbbi maske takmaya özendirmek amacıyla üretilen farklı renk ve desenlerdeki maskeler, Ramazan Bayramı'nda çocuklara hediye edilecek.

Yaşam merkezinde el sanatlarına yönelik faaliyetlerde bulunan 10 kadın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maske üretmeye başladı.Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle oluşturulan merkezde çalışmalar yürüten kadınlar, beyaz renkte olanların yanı sıra yeşil, mavi, pembe renkli ve farklı desenli, çocukların kullanımına uygun maske üretiyor.Üretimi aralıksız süren maskeler, Ramazan Bayramı'nda belediye tarafından çocuklara ücretsiz dağıtılacak.

- "Renkli bir görüntüyle oyun hissi katıyor"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akpınar Yaşam Merkezi'nde şu ana kadar 35 bin maske üretildiğini söyledi.Yavaş, çocukların evlerde çok sıkıldığını ve onların maske takmalarını teşvik etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatarak, "Daha renkli, çocukların hoşuna gidebilecek maskeler üretmeye başladık. Maske kullanmaya teşvik edici bir yöntem bulduk." diye konuştu.

Maskelerin üretiminin süreceğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda çocuklarımıza şeker yerine renkli maske dağıtacağız. Anne ve babalar bu maskeleri çocuklarına çok daha rahat taktırdıklarını bildiriyorlar. Çocukların bu maskeleri takmaları daha kolay. Burada çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu maskeler renkli olmasına rağmen kumaşının özelliğinden dolayı damlacıkları geçirmediği için tıbbi maske özelliği taşıyor. Üç katlı olarak yapılan maskenin kulak ipleri de daha yumuşak bir malzemeden yapılıyor. Bu maskeler çocukların hem sağlığını koruyor hem de renkli bir görüntüyle oyun hissi katıyor. Bu sayede sağlığını da korumuş oluyoruz. Birkaç güne kadar üretilen 10 bin maskeyi çocuklara hediye edeceğiz."