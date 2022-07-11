İslam alemi tarafından sabırsızlıkla beklenen Kurban Bayramı 9-12 Temmuz günleri arasında büyük bir sevinçle kutlanacak. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte "Bayramda bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı?" soruları gündeme geldi. Bayramda eşini, dostunu ve akrabasını ziyaret etmek isteyenler bayramda otobüs, metrobüs, vapur, marmaray ve metro ücret tarifsini sorguluyor. İşte, 11 Temmuz İstanbul, Ankara ve İzmir bayram ücret tarifesi...