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Sosyal mesafe sebebiyle fiziksel olarak bayramlaşmanın azaldığı Kurban Bayramı'nda Turkcell'in BİP uygulaması kullanımında yeni rekorlar kırıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamada arife günü de dahil olmak üzere dört günlük bayram tatili boyunca BiP servisleri üzerinden 1 milyon dakika görüntülü konuşma gerçekleştiği belirtilirken yaklaşık 2 milyar mesaj gönderildi

31 Temmuz – 3 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell aboneleri toplamda 2 milyar 213 milyon 594 bin 897 dakika konuşurken, bunun büyük bir kısmını 528 milyon 331 bin 248 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 366 milyon 563 bin 373 dakika ile İstanbul oldu. Bunu sırasıyla Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

Turkcell aboneleri yurt dışıyla ise 2 milyon 336 bin 604 dakika konuştu. Türkiye’den en çok aranan ülkelerin başında; Almanya, Afganistan ve Bulgaristan geldi. En fazla çağrı ise Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki Turkcell’lilerden yapıldı.

Bayramda data kullanımı da rekor kırarak 47 milyon 967 bin 614 GB’a ulaşırken en çok data kullanımında İstanbul 8 milyon 71 bin 181 GB ile ilk sırayı aldı. İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep ise ilk 10’u oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamada, online dergi ve gazete okuma uygulaması Dergilik üzerinde 140 binin üzerinde dergi ve 90 binin üzerinde gazete okunduğu ve bayram boyunca 5.7 milyon aramada UpCall ile isim gösterildiği belirtildi.