Bayramda marketler açık mı?

Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? Bayramda marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama ve yasaklar bulunmuyor. 3 bayram sonrası Türkiye ilk kısıtlamasız bayramını yaşayacak. Bu bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek. Bu nedenle bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Normal çalışma planına göre markerler şu şekilde çalışıyor:

A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.