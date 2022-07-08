Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve Havale yapılır mı, hesaba ne zaman hesaba geçer? 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz banka çalışma saatleri

Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz banka çalışma saatleri

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla başlayacak. Bankada işi olan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda bankaların hizmet verip vermediğine dair sorgulamalar yapıyor. Peki, "Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?" İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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