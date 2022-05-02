Bankalar bayramda açık mı, eft ve havale ne zaman hesaba geçer? soruları para gönderme işlemi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı günlerinde yani bugün 2 Mayıs Pazartesi 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri internet bankacılığı yöntemiyle para gönderimi yapmak zorunda olan vatandaşlar havale ve EFT işlemlerinin ne zaman hesaba geçeceğini araştırıyor. Resmi tatil günlerinde bankaların hizmet vermediği biliniyor. Banka şubelerinden para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bankaların çalışma saatlerin takip ediyor. İşte, Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma takvimi...