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Bayramda bakkallar, marketler açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Ramazan Bayramı'nda alışveriş yapacaklar "Bayramda bakkallar, marketler açık mı?" gibi soruları merakla araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile marketlerin çalışma saatlerini duyurdu. Peki Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte haberin detayları...

24.05.2020 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
Bayramda bakkallar, marketler açık mı?

Bayramda bakkallar, marketler açık mı? sorusu mübarek bayram günlerinde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına göre marketlerin çalışma saatini sizler için araştırdık. İşte cevabı...

BAYRAMDA BAKKALLAR, MARKETLER AÇIK MI?

Bu göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek. Genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak. Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

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