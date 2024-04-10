Bayramda kargolar açık mı? Ramazan Bayramı boyunca kargolar dağıtım yapacak mı?
10 Nisan günü başlayan Ramazan Bayramı süresince vatandaşlar bazı kurum ve kuruluşların mesai saatini araştırıyor. Bu kapsamda kargoların çalışma saati ve bayramda dağıtım yapıp yapmayacağı da araştırılıyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? İşte, detaylar...
- 1
Ramazan Bayramının başlamasıyla alışverişin temel noktası olan kargoların çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. 9 günlük idari izinde kargoların ne zaman, saat kaça kadar çalışacağı merak ediliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? Ramazan Bayramı'nda MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar...
- 2
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Kargolar bayram tatili boyunca hizmetine ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan idari tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kargolar 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.
Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…
- 3
BAYRAMDA PTT KARGO AÇIK MI?
PTT Kargo, idari izin olarak sayılan 6 Nisan ile 14 Nisan arasında çalışmayacak. 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.
-