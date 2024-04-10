Ramazan Bayramının başlamasıyla alışverişin temel noktası olan kargoların çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. 9 günlük idari izinde kargoların ne zaman, saat kaça kadar çalışacağı merak ediliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? Ramazan Bayramı'nda MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar...