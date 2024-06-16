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        Haberler Bilgi Yaşam Bayramda A101, ŞOK, BİM marketler açık mı? 2024 Kurban Bayramı bugün marketler kaçta açılıyor ve kaça kadar açık?

        Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? 2024 Kurban Bayramı A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri

        Kurban Bayramı market çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bayramda marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. 16 Haziran itibarıyla başlayan Kurban Bayramı'nda çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bayramda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda gözler "Bayramın 1. günü, 2. günü marketler açık mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Kurban Bayramı BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:00
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        • 1

          Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü itibarıyla başladı. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma saatleri de değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşlar mağduriyet yaşamamak adına "Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...

        • 2

          BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

          Kurban Bayramı bu yıl 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

          Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

        • 3

          A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

        • 4

          BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        • 5

          ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        • 6

          MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

          Hafta içi: 09.00-22.00

          Hafta sonu: 09.00-22.00

          AVM’ler için: 10.00-22.00

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