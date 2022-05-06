Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan hava yolunda yolcuların rahat ve konforlu seyahatleri için havalimanlarında tüm önlemlerin alındığına işaret etti.
29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirten Karaismailoğlu, iç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcu hava yolunu tercih etti." ifadesini kullandı.
Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını bildiren Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının 1 milyon 65 bin olduğunu belirtti.
Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 olduğuna işaret ederek, "Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da gerçekleştirilen 1301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcuyla son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı." bilgisini verdi.
TURİZM MERKEZLERİNDE HAREKETLİLİK
Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı. Trabzon Havalimanı'nda 58 bin 331, Gaziantep Havalimanı'nda 38 bin 900, Van Ferit Melen Havalimanı'nda 25 bin 577, Diyarbakır Havalimanı'nda 31 bin 898 yolcu seyahat etti."
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, bu havalimanının 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını ifade etti.
Bu havalimanının, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'de deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci, dünyada ise beşinci havalimanı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Avrupa'da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlikte ve 3 bin metre uzunluğunda pisti bulunuyor. Rize-Artvin Havalimanı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 26 olan aktif havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Rize-Artvin Havalimanı ile bu sayı 58'e yükselecek. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."
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