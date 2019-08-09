09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu. Bağlıkaya, bayram tatillerinin, turizmde ciddi hareketliliklere vesile olduğu gibi çok önemli bir ekonomik hacim yarattığını belirtti.
Geçen Ramazan Bayramı tatilinde iç pazarda oluşan hareketliliğin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Bağlıkaya, "Tatil süresinin 9 güne uzatılmasıyla bayramda adeta talep patlaması yaşandı. Ramazan Bayramı döneminde 10 milyonu aşkın kişi seyahat ederek turizm hareketine katıldı. Kurban Bayramı da iç turizmin yoğun olduğu yüksek sezon diye tabir ettiğimiz döneme denk geldi. Bayram süresi uzamasa da akraba ziyaretleri nedeniyle ciddi bir ekonomik hacim oluşacak. Turizm hareketliliğini sadece deniz, güneş, kum tatili olarak değerlendirmemek gerekiyor, aynı zamanda Anadolu’da kültür ve inanç turizmi kapsamında da ciddi bir artış bekliyoruz" dedi.
Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda oluşacak ekonomik büyüklüğe de değinerek, "Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz. Ulaşım, konaklama, alışveriş sektöründeki canlanma Ege ve Akdeniz bölgeleri dışında yapılan kültür ve akraba seyahatleri 5 günde Türkiye ekonomisinde önemli bir hareketlilik sağlayacaktır" diye konuştu.
Bağlıkaya, Kurban Bayramı’nda vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurban kestikleri için memleketlerine gitmeyi tercih ettiğini ifade ederek, "Dolayısıyla tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketi yaşanacak. Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
'KÜLTÜR TURLARINDA DAHA İYİ SONUÇ BEKLİYORUZ'
Bağlıkaya, Kurban Bayramı için öne çıkan iç pazar destinasyonlarında yaz mevsiminde olunmasından da kaynaklı olarak Antalya, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Marmaris ve Çeşme'nin öne çıktığını belirterek, Kıbrıs’a da talep artışının olduğunu söyledi.
Kültür turlarında geçen yılki Kurban Bayramı dönemine göre benzer bir trendin devam ettiğini anlatan Bağlıkaya, "Kültür turları açısından son dakika rezervasyonları ile birlikte geçen yıldan daha iyi bir sonuç bekliyoruz. Likya-Pamfilya (Ege, Akdeniz),Karadeniz, Kapadokya ve GAP turları yoğun talep görüyor. Yurt dışı turlarda bayram döneminde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda rezervasyon sayısında benzer bir tablo var. Öne çıkan ülkelere bakıldığında en çok talep vizesiz yurt dışı turlara oluyor. Daha çok Balkanlar, İspanya, İtalya, Orta Avrupa, Benelüks ülkeleri, Ukrayna, Yunan Adaları, Uzak Doğu destinasyonlarına talep alıyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!