ARİFE VE RAMAZAN BAYRAMINDA BORSA AÇIK MI?

8 Nisan Pazartesi günü borsa açık olacak çünkü BİST sadece resmi tatiller süresince kapanıyor. Ancak bayram tatili olarak ilan edilen 9 gün resmi değil, idari izin olarak sayılıyor.

9 Nisan Salı günü resmi olarak Ramazan Bayramı arifesi olduğu için borsa yarım gün yani saat 13.00'e kadar açık olacak, bayramda ise çalışmayacak. BİST, 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.