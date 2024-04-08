Bayram ve arife günü borsa açık mı? Borsa İstanbul çalışma günleri
Ramazan Bayramı ile beraber başlayan 9 günlük tatil kapsamında kamu çalışanları ve öğrenciler idari izinli olarak sayılıyor. Bu kapsamda başta borsa olmak üzere nerelerin açık olacağı merak ediliyor. Peki, arife günü ve bayramda borsa açık mı? İşte, Borsa İstanbul tatil günleri...
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Borsada yatırım yapacak vatandaşlar, 9 günlük Ramazan bayramı süresince borsanın açık olup olmayacağını merak ediyor. Borsa istanbul (BİST) tarafından yayınlanan takvime göre borsanın 9 Nisan arife, 10-11-12 Nisan bayramda çalışıp çalışmayacağı belli oldu. İşte, detaylar...
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ARİFE VE RAMAZAN BAYRAMINDA BORSA AÇIK MI?
8 Nisan Pazartesi günü borsa açık olacak çünkü BİST sadece resmi tatiller süresince kapanıyor. Ancak bayram tatili olarak ilan edilen 9 gün resmi değil, idari izin olarak sayılıyor.
9 Nisan Salı günü resmi olarak Ramazan Bayramı arifesi olduğu için borsa yarım gün yani saat 13.00'e kadar açık olacak, bayramda ise çalışmayacak. BİST, 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.
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2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER
Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;
9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık
10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı
15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos - Zafer Bayramı
28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ
5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.
8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.