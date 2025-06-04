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        Haberler Bilgi Yaşam Bayram ve arefede PTT ve kargolar açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran 2025 PTT ve kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Bayram ve arefede PTT ve kargolar açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran 2025 PTT ve kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe günü olduğu için, kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo gibi kargo firmaları, arefe ve bayram süresince hizmet verip vermeyecekleri araştırılıyor. Peki, Bayram ve arefede PTT ve kargolar açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran PTT ve kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:17
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        • 1

          Kurban Bayramı ve arefe günü PTT ve kargoların çalışma durumu kargosu olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil kapsamında bayram, 5 Haziran arefe günü saat 13.00'te başlayarak 9 Nisan Pazartesi gününe kadar sürecek. Peki 5-6-7-8-9 Haziran 2025 Bayram ve arefede PTT ve kargolar açık mı? PTT, kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        • 2

          KARGOLAR AREFE GÜNÜ DAĞITIMA ÇIKACAK MI?

          Kargolar, 5 Haziran yarım gün açık olurken bayram günleri ise tam gün kapalı olacak. Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.

          Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…

        • 3

          AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2025?

          Bayram tatili resmi olarak 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 5 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.

          Kargoların Pazartesi günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 10 Haziran salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

        • 4

          5-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

          Yurtiçi Kargo, arife ve Kurban Bayramı çalışma saatlerini açıkladı. Arife günü dağıtım yapacağını açıklayan şirket, bayram boyunca hizmet vermeyecek. Firmadan yapılan yazılı açıklama şöyle;

          "Değerli müşterilerimiz, Kurban Bayramınızı şimdiden kutlarız. Arefe günü (Perşembe) kargo alım ve dağıtım işlemlerimize devam ediyoruz. Bayram süresince (6 - 7 - 8 - 9 Haziran) tüm birimlerimiz resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

          10 Haziran Salı günü itibariyle tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürecektir. Bayram süresince bize 10.00 - 20.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."

        • 5

          5-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA MNG (DHL) KARGO AÇIK MI?

          MNG (DHL) Kargo, Kurban Bayramı boyunca hizmet vermeyeceğini açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklama şöyle;

          ""Değerli Müşterilerimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 10 Haziran Salı günü sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. İyi bayramlar dileriz."

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