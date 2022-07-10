Bayram tatiline geldi, ölü bulundu

İstanbul'dan bayram tatili için memleketi Sivas'a gelen 57 yaşındaki şahıs, geceyi geçirdiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Olay, Kepenek Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Geçen gün bayram tatili için İstanbul'dan Sivas'a gelen Rıfat Baykal (57) geceyi yakın bir arkadaşına ait evde geçirdi. Bugün Baykal'a telefonla ulaşamayınca ikamet ettiği eve giden arkadaşları, zile bastıklarında kapı açılmayınca polisten yardım istedi.

Eve giren polis, Baykal'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Baykal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Baykal'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baykal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.