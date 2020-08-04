Bayram tatilinde köyünde çizdiği afişlerle sigaranın zararlarına dikkati çekti

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Tatili geçirmek için ailesiyle Dikmen Mahallesi'nde yaşayan dedesinin evine giden Enise Özer, sigara kullananları görünce tütün ürünlerinin zararlarını anlatan çalışma yaptı.Defterine çizdiği "sigara içilmez" afişlerini mahallenin direklerine ve bahçe çitlerine asan Özer, farkındalık çalışmasıyla da köy sakinlerinden takdir topladı.Çalışmasının amacını anlatan Enise Özer, sigara içenlerin bundan zarar görerek hastaneye gitmek zorunda kalmaları ve yere atılan izmaritler nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi.