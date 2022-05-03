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Bayram tatili ne zaman bitiyor? Ramazan Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 gün mü?

Bayram tatili ne zaman bitiyor? Ramazan Bayram tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

Mübarek Ramazan ayının sona ermesiyle Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlandı. Resmi tatil günlerinden biri olan Ramazan Bayramı 2 Mayıs pazartesi günü itibarıyla başladı. 3 gün olduğu bilinen Ramazan Bayramı tatilinin bu sene hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmediği merak ediliyor. İşte Bayram tatili ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıt hakkında...

03.05.2022 - 20:07 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bayram tatili ne zaman bitiyor? Sorusu yanıtı araştırılıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü kutlanıyor. Geçtiğimiz senelerde bayram tatilleri zaman zaman hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmıştı. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte Ramazan Bayram tatili hakkında merak edilen detaylar...

  • RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ

    2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

    3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

    4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

  • BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ramazan Bayramı tatili 3 gün olarak kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü yarım gün, Ramazan Bayramı'nın ise üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.

    Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılacağı iddiaları bulunuyordu. Ramazan Bayramı öncesinde son Kabine Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili süresi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs tarihinde sona erecek ve 5 Mayıs Perşembe günü mesailer kaldığı yerden devam edecek.

  • 2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

     

    TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

    SÜRE

    AY

    GÜN

    YILBAŞI

    1. GÜN

    01 OCAK

    CUMARTESİ

    ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

    1 GÜN

    23 NİSAN

    CUMARTESİ

    EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

    VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

    		 1 GÜN​ 01 MAYIS​ PAZAR​

    RAMAZAN BAYRAMI

    1. GÜN

    2 MAYIS

    PAZARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI

    2. GÜN

    3 MAYIS

    SALI

    RAMAZAN BAYRAMI

    3. GÜN

    4 MAYIS

    ÇARŞAMBA

    ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

    1 GÜN

    19 MAYIS

    PERŞEMBE

    KURBAN BAYRAMI AREFESi

    1/2 GÜN

    8 TEMMUZ

    CUMA

    KURBAN BAYRAMI

    1. GÜN

    9 TEMMUZ

    CUMARTESİ

    KURBAN BAYRAMI

    2. GÜN

    10 TEMMUZ

    PAZAR

    KURBAN BAYRAMI

    3. GÜN

    11 TEMMUZ

    PAZARTESİ

    KURBAN BAYRAMI

    4. GÜN

    12 TEMMUZ

    SALI

    DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

    1 GÜN


    15 TEMMUZ

    CUMA

    ZAFER BAYRAMI

    1 GÜN

    30 AĞUSTOS

    SALI

    CUMHURİYET BAYRAMI

    1,5 GÜN

    28 EKİM

    29 EKİM

    CUMA

    CUMARTESİ

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