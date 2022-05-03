BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı tatili 3 gün olarak kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü yarım gün, Ramazan Bayramı'nın ise üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.

Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılacağı iddiaları bulunuyordu. Ramazan Bayramı öncesinde son Kabine Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili süresi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs tarihinde sona erecek ve 5 Mayıs Perşembe günü mesailer kaldığı yerden devam edecek.