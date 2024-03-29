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        Haberler Gündem Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 gün mü?

        Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

        Ramazan ayı boyunca oruç ibadetinin yerine getirilmesinin ardından bayram tatili başlayacak. Resmi tatiller arasında bulunan Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan ayının yarısı geride kalmışken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilinin 9 güne uzatılacağını açıkladı. Bu kapsamda gözler "Bayram tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Ramazan Bayram tatili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:29
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        • 1

          Bu sene 11 Nisan'da başlayan Ramazan ayında oruçların tutulmasının ardından İslam alemi bayramı kutlayacak. 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber geldi. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 gün mü? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

          Bu sene Ramazan Bayramı 9 Nisan Salı günü arife olmak üzere 10, 11 ve 12 Nisan'da idrak edilecek. Bu kapsamda Pazartesiye denk gelen 8 Nisan da tatile eklendi.

        • 3

          BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, 9 GÜN MÜ?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'ın da tatile dahil edildiğini duyurdu. Böylece 8 ve 9 Nisan da tatile dahil edildi ve tatil 9 güne çıktı.

          Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

        • 4

          BAYRAM TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

          Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan'da başlayacak; 29 Mart itibarıyla tatile 12 gün kaldı.

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